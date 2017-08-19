Студенты разработали электрический багги Hyundai

Сотрудники европейского подразделения дизайнеров Hyundai совместно со студентами Европейского института дизайна в Турине (IED) придумали концептуальный электрический багги. Презентация новинки состоится в рамках автошоу в Женеве уже в начале следующего месяца.

За разработку концепт-кара Hyundai отвечали также 15 студентов IED. Будущие исследователи прибыли из Китая, Италии, Индии, Великобритании, Южной Кореи и Мексики. Перед разработчиками поставили задачу: переосмыслить идеи классического автомобиля. Новый электрический багги имеет следующие габариты: длина – 3 745 мм, ширина – 2 235 мм, высота – 1 455 мм, база колес – 2 580 мм.

Концептуальное авто Hyundai отличается отсутствием дверей, крыши, лобового стекла и предназначено для двоих. Багги оснастят одним электродвигателем. О других технических характеристиках компания сообщит во время презентации в Женеве, где также будет представлен электрический кроссовер Hyundai Kona с дальностью хода 470 км.