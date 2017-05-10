Составлен ТОП-9 самых популярных иномарок в "лихие" 90-е

В конце прошлого века в бывшие советские республики начали поставлять иномарки, среди которых у автолюбителей вскоре появились «любимчики». Эксперты рассказали о девяти машинах, которые перегоняли из-за рубежа в первую очередь.

В 90-е в России высоким спросом пользовались LADA Samara, созданные для экспорта. Такие автомобили отличались более богатым оснащением и более качественными запчастями. Народную популярность также смог заполучить надёжный, неприхотливый и вместе с тем комфортный седан Mercedes E-class W123.

Из-за своей формы кузова Audi 100 C3 получил прозвище «селёдка», однако был любим многими россиянами. Прежде всего автомобиль мог похвастаться вместительностью и комфортом. Немецкий BMW 5-series Е34 за его надёжность сравнивали с советским танком Т-34.

Volkswagen Passat B3 в России покупали преимущественно в кузове универсал. Автомобиль ценился за вместительный багажник, неприхотливость и доступные запчасти. На Opel Kadett E выбор останавливали те, кого интересовали цена и расход топлива.

Неискушенные автолюбители предпочитали Ford Sierra с простой конструкцией и хорошей подвеской. Toyota Mark II X80 заслужил популярность благодаря надёжности и адекватному ценнику. Наконец, стоит упомянуть и Mitsubishi Galant MkVI, который в своё время считался передовой моделью.