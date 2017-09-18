KIA показала официальные фото нового кроссовера Sportage

Корейская компания KIA представила официальные снимки нового Sportage. На изображениях показан кроссовер нового поколения KIA Sportage для Китая, который имеет существенные отличия от европейского образца.

Все поколения KIA Sportage в Китае всегда были своеобразны, компания создает особые обновления для страны. Модель разработана на базе Hyundai ix35. Несмотря на то, что производитель представил фото новинки, он умолчал о технических данных кроссовера.

Согласно фотографиям, новое поколение KIA Sportage получило отдельные хромированные элементы, модифицированную радиаторную решетку, новые колпаки колес и обвес из пластика, а на крыше установили рейлинги. Помимо этого, система выхлопа имеет сдвоенный патрубок и вмонтирована в задний бампер, а также кроссовер обзавелся спойлером.

Реализация кроссовера нового поколения KIA Sportage в Китае начнется уже весной, модель будет доступна всего за 145 тысяч юаней или 1,2 млн рублей. В линейке двигателей расположились два ДВС: 2-литровый мощностью 165 л.с. и 1,4-литровый мощностью 130 л.с. В паре с двигателями будет работать «автомат» на шесть ступеней. Кроссовер нового поколения представят с передним и полным приводом.