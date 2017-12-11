В Украине продаётся спорткар на базе ВАЗ-2101 всего за $3 000

Житель Украины разместил в сети объявление о продаже уникального купе, за которое он рассчитывает выручить всего 3 000 долларов США (около 173 400 рублей). Необычный автомобиль был создан на базе советской машины ВАЗ-2101, получившей в народе прозвище «Копейка».

Создатель предлагаемой модели начал работать над ней ещё в далёком 1983 году. Автомобиль достигает в длину 4 200 мм при ширине, равной 1 650 мм. Наряду с этим масса уникальной машины составляет всего 990 килограммов.

Украинский умелец оснастил старый ВАЗ-2101 дверьми типа «крыло чайки», которые популярны среди спорткаров. Примечательно, что кузовные панели для автомобиля изготавливались из металлочерепицы и металлолома вручную, что объясняет большое количество времени, затраченное на доработку.

При этом под капотом эксклюзивной «Копейки» в кузове купе сохранился стандартный «вазовский» двигатель, который позволяет машине развивать максимальную скорость движения в 140 км/ч.