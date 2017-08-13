Toyota планирует пересмотреть линейку комплектаций своих седанов

Американская компания Ford не так давно объявила о желании сократить линейку предлагаемых на глобальном рынке седанов в пользу внедорожников и кроссоверов, а компания Toyota также планирует пойти на схожий шаг. Наряду с этим японские разработчики не будут выводить с рынка седаны, а лишь сократят линейку комплектаций «четырехдверок».

Джек Холлис, вице-президент североамериканского подразделения Toyota, во время общения с журналистами информационного агентства Bloomberg сообщил, что японский бренд намерен пересмотреть линейку своих седанов. Топ-менеджер отметил, что Toyota не собирается прекращать продажи моделей Toyota Corolla, Prius и Camry, а речь идёт лишь о сокращении количества комплектаций.

Господин Холлис отметил, что специалисты Toyota «посмотрят и оценят» каждую модель перед сокращением вариантов отделки. В частности, маркетологи выяснят, какие именно комплектации того или иного седана пользуются наименьшим спросом.

Наряду с этим вице-президент уверен, что сегодня на мировом рынке седаны до сих пор актуальны, даже несмотря на популярность SUV. Наряду с этим Toyota приложит все усилия для того, чтобы удержать свою долю в сегменте седанов на рынках Соединенных Штатов и Европы.