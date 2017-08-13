LADA Largus возглавил ТОП-10 лидеров корпоративных продаж в России

Аналитики агентства «АВТОСТАТ» определили десять автомобилей, которые пользовались наибольшим спросом у российских корпоративных клиентов в 2017 году. Возглавил рейтинг универсал LADA Largus, корпоративные продажи которого увеличились на 38,5% или до 9 889 автомобилей.

Любопытно, что модель от компании «АвтоВАЗ» обошла прежнего лидера продаж в лице Hyundai Solaris всего на пять экземпляров. Так, юрлица в прошлом году приобрели 9 884 машины Solaris, что соответствует росту на 22%. Третье место сохранил седан Volkswagen Polo с 8 771 проданным авто (+11%). Четвёртую и пятую позиции разделили KIA Rio и Skoda Rapid с показателями в 8 248 (+48%) и 7 661 (+43,5%) продаж соответственно.

В ТОП-10 самых популярных среди корпоративных клиентов в РФ вошли также японский седан Toyota Camry (7 631 ед.; +20%), французский Renault Logan (6 443 ед.; +23%), чешская Skoda Octavia (6 079 ед.; +9%), LADA Granta (5 657 ед.; +34%) и LADA 4x4 (5 100 ед.; +16,5%). Напомним, что всего за 2017 год юрлица России приобрели 202 600 новых «легковушек» (+20%).