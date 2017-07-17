Опубликованы фото роскошного LADA Vesta Signature президента «АвтоВАЗ»

На страницах российских автомобильных изданий появились свежие фото седана LADA Vesta в роскошной версии Signature, который принадлежит президенту компании «АвтоВАЗ» Николя Мору. Новинка имеет роскошную отделку салона, а также удлиненную колесную базу.

Журналисты информационного агентства RCI News на XXI Рождественской гонке чемпионов смогли заснять роскошный седан LADA Vesta Signature, который принадлежит президенту «АвтоВАЗ» Николя Мору. Примечательно, что автомобиль получил дополнительно 20 сантиметров пространства для ног пассажиров заднего ряда, а диван заменен на два раздельных задних сидения, между которыми расположился большой подлокотник.

Стоит отметить, что LADA Vesta Signature выпускается по индивидуальному заказу и при учёте пожеланий клиентов. Седан может быть дополнен улучшенной шумоизоляцией, защитой от вибрации, кожаной отделкой салона, вставками из дорогого дерева и премиальным мультимедийным центром.

Уже в базовом варианте LADA Vesta Signature в списке оснащения имеет обогрев всех сидений, уникальные таблички в салоне, а также полный набор современных систем безопасности. Новинка приводится в движение 1,8-литровым бензиновым мотором отдачей в 122 лошадиные силы. Стоимость LADA Vesta Signature может достигать отметки в 1 000 000 рублей.