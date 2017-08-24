Обнародован ТОП-10 самых популярных машин в странах АСЕАН‍

Согласно данным агентства focus2move, за минувший год продажи новых автомобилей в государствах Юго-Восточной Азии выросли на 2,5% и составили 3 150 000 единиц. Любопытно, что большинство мест в рейтинге самых продаваемых машин заняли «японцы».

В странах АСЕАН по итогам 2017 года первую позицию по популярности смог заполучить пикап Toyota Hilux, разошедшийся тиражом в 156 915 экземпляров, что на 8,6% меньше, чем годом ранее. «Серебро» досталось Isuzu D-Max благодаря 149 300 проданным автомобилям, это на 10,6% больше по сравнению с предыдущим годом.

На Toyota Avanza, занявшем третью позицию, выбор остановили 136 060 человек (-3,2%). Продажи Toyota Vios увеличились на 11,6% или до 113 074 машин. Пятое и шестое места разделили ещё две модели от Toyota: Fortuner и Innova со 102 202 (+4,1%) и 101 303 (+14%) продажами соответственно.

В «десятку» самых востребованных на рынках стран Юго-Восточной Азии авто также вошли Honda HR-V (90 916 ед.; -5,2%), Perodia Axia (88 417 ед.; -0,7%), Honda City (86 502 ед.; +19,8%) и Ford Ranger (77 532 ед.; +26,4%).