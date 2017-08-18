Копия премиального Acura MDX превратилась в пикап

Китайский Brilliance Auto, владеющий брендом Jinbei, ещё два года назад презентовал «клона» дореформенного внедорожника Acura MDX – кроссовер Jinbei Diazi. Теперь благодаря стараниям папарацци стало известно, что на основе китайского «паркетника» был создан пикап.

Судя по шпионским снимкам, оказавшимся в распоряжении портала Autohome, грузовой внедорожник Jinbei практически полностью повторил дизайн кроссовера Diazi. Пикап отличается только задними фарами и, разумеется, наличием грузовой платформы.

Пока неизвестно, какими габаритами будет обладать новинка. Напомним, китайский кроссовер по размерам оказался меньше «донора»: 4745х1856х1710 мм при 2 725 мм колёсной базы. Интерьер пикапа ничем не отличается от салона трёхрядного кроссовера.

Ожидается, что грузовую новинку оснастят мотором от кроссовера, а именно 1,5-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом, мощность которого равна 154 л. с. Пару двигателю составляет 6-скоростная МКПП, причём тяга передаётся исключительно на переднюю ось колёс.

Пикап представят до конца 2018 года, цены на новинку пока не уточняются. Отметим, что базовую версию «паркетника» Jinbei Diazi оценили всего в 79 800 юаней (около 735 000 рублей), в то время как цены на премиальный Acura MDX стартуют от 698 000 юаней (6 440 000 рублей).