Polestar построит штаб-квартиру в форме гигантского белого куба

Главный офис автопроизводителя Polestar выполнят в виде белого куба, который получит стеклянный фасад, пропускающий до 60% света. Дизайн штаб-квартиры разработали шведские специалисты из архитектурного бюро Bornstein & Lyckefors.

Трёхуровневое здание, которое построит Polestar, займёт общую площадь в 3 800 квадратных метров и будет находиться в том же городе, что и штаб-квартира компании Volvo – в Гетеборге. В сооружении в форме огромного куба также будет работать шоу-рум. Всего в штаб-квартире марки Polestar будет насчитываться около 200 сотрудников. Помимо этого, компания собирается в следующем году начать строительство своего первого предприятия в Чэнду, КНР.

Напомним, первой моделью марки окажется спорткар Polestar 1, который оснастят гибридной силовой установкой. Она будет включать в себя 2,0-литровый 4-цилиндровый двигатель с турбонаддувом и два электрических агрегата. Суммарная производительность установки составит 600 лошадиных сил. В основу купе Polestar 1 ляжет платформа SPA от Volvo. Автомобиль первым в мире оснастят активной подвеской CESi, над которой работали специалисты из Öhlins.