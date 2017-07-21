Администрация Караидельского района потратит 2 млн рублей на покупку авто

Администрация Караидельского района Башкортостана разместила тендер на сайте Госзакупок на сумму 1 999 000 рублей. Для нужд представителей власти понадобился новый кроссовер 2017 года выпуска.

В техзадании указано, что пробег авто не должен превышать 20 км. Размеры модели следующие: длина – 4 486 мм, ширина – 1 839 мм, высота – 1 673 мм, база колес – 2 977 мм, клиренс – 200 мм. Кроссовер должен быть оснащен двухлитровым двигателем, который генерирует до 180 л. с.

В списке оснащения должна быть система «ЭРА-ГЛОНАС», система FrontAssist (контролирует дистанцию) и CityEmergencyBraking (экстренное торможение), а также системами ESP, ABS, ASR и EDL. Также трехзонный климат-контроль, круиз-контроль, систему подогрева переднего ряда кресел и зеркал. Кроссовер должен иметь передний подлокотник, интерфейс для телефона, а также розетку на 220 Вт в багажнике.

До 27 февраля дилеры должны подать заявку. Администрация Караидельского района готова выделить 1 999 000 рублей. Несмотря на то, что в техзадании не оговаривается марка авто, под описание подходит Volkswagen Tiguan.