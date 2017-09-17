В Нью-Дели прошёл ежегодный парад ретро-автомобилей

В столице Индии прошёл традиционный и 52-ой по счёту парад классических и коллекционных автомобилей, который представляют огромную ценность для поклонников истории автопрома. Отмечается, что на улицах Нью-Дели появились порядка 150 редчайшим автомобилей прошлого века.

Гости и жители Нью-Дели на площади Коннот Плейс смогли увидеть традиционную выставку коллекционных автомобилей, которая проводится в Индии ежегодно. В нынешнего году в мероприятии приняли участие более 150 редчайших машин, среди которых есть и модели несуществующих сегодня компаний.

Стоит напомнить, что дорогие автомобили появились на дорогах Индии в 1970 году, когда страна отметила княжеские привилегии и национализировала автопарки и владения махараджей. Примечательно, что с 1947 года, когда Индия получила независимость от Великобритании, но только спустя 23 года особое положение дворян было отменено. Модели из гаражей князей начали появляться на вторичном рынке.

Среди самых любопытных автомобилей на ежегодном параде можно считать классический Rolls-Royce 1933 года, Mercedes-Benz 1938 года, Fiat 1936 года, Morris 1936 года, а также кабриолет Austin 7 Tourer 1935 года.