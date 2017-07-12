Итальянское ателье Ares Design превратило седан Bentley Mulsanne в купе

Тюнинг-ателье Ares Design представили Bentley Mulsanne в кузове купе. Доработку от итальянских тюнеров представил бывший директор Lotus Дэни Бахар в рамках торжественного открытия нового предприятия Ares Design в Модене.

Чтобы седан Bentley Mulsanne превратить в купе специалистам пришлось значительно доработать заднюю часть авто. Также ателье Ares Design несколько изменило интерьер новинки. При этом немецкие тюнеры Mcchip-DKR помогли в подготовке пластин для кузова из углеволокна и алюминия. Дэни Бахар не сообщил об изменения силовой установки модели.

Оригинальный Bentley Mulsanne получил твин-турбо V8 объемом 6,75 литра, который генерирует до 512 л. с. при крутящем моменте в 1 020 Н*м. Силовая установка позволяет за 5,5 секунд разогнаться до 100 км/ч. В паре с битурбинным двигателем работает коробка-автомат на восемь скоростей.

Стоит напомнить, что только в прошлом месяце состоялась презентация Project Panther от ателье Ares Design. Авто представляет собой современный De Tomaso Pantera 1970 модельного года, построенный на платформе Lamborghini Huracan.