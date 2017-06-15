Гибрид Range Rover Sport преодолел лестницу из 999 ступеней

На официальном канале Land Rover в соцсети YouTube опубликовали ролик «Dragon Challenge». На видео гибридная версия Range Rover Sport преодолела лестницу из 999 ступеней, которая ведет к арке «Небесные врата».

Арка «Небесные врата находится на горе Тяньмэнь в Китае. Наклон лестницы ведущей к «Вратам» составляет 45°. Однако компания не ограничилась лишь подъемом по лестнице, прежде чем взобраться к арке гибридный Range Rover Sport преодолел серпантин, который содержит 99 поворотов.

За рулем Range Rover Sport был прошлогодний победитель марафона «24 часов Ле-Мана» в категории LMP2 Тун Хопинь. Мужчина облаченный в специальную одежду с надписью «Dragon Challenge». Преодолел все препятствия и продемонстрировал все внедорожные характеристики Range Rover Sport.

В октябре прошлого года Land Rover выпустили обновление кроссоверу Range Rover Sport. Версия 2017 года получила новую силовую установку, которая состоит из трубомотора V4 мощностью 300 л. с. и электродвигателей производительностью 116 л. с. Авто также оснащено набором литий-ионных батарей емкостью 13,1 кВт-ч. В паре с гибридным мотором работает АКПП на восемь передач.