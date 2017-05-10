Названа самая популярная в России модель марки Peugeot в январе

Самой продаваемой моделью французской марки Peugeot на авторынке России в январе текущего года оказался кроссовер 3008 с пятью посадочными местами. Данная модель за отчётный период разошлась тиражом в 217 экземпляров.

Всего за первый месяц 2018 года российские дилеры компании Peugeot смогли реализовать 415 автомобилей, что на 83% превосходит показатель за январь прошлого года. Отметим, что Peugeot 3008 вышел на российский авторынок в начале прошлого лета. Автомобиль предлагается с 1,6-литровым бензиновым двигателем, выдающим 150 лошадиных сил.

Помимо этого, россияне могут купить дизельную версию, которая приводится в движение 2,0-литровым агрегатом с аналогичной отдачей. Оба мотора агрегатируются с 6-скоростной автоматической коробкой передач. При этом для данного кроссовера не предусмотрен полный привод, только передний.

Уже в базовом исполнении Peugeot 3008 может похвастаться наличием датчиков света и дождя, двухзонного климат-контроля, круиз-контроля, заднего парковочного ассистента, подогревом стоек лобового стекла, системой «ЭРА-ГЛОНАСС» и мультимедийным центром с 8-дюймовым экраном. Такой автомобиль предлагается в РФ по меньшей мере за 1 700 000 рублей.