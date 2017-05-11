Mercedes-Benz показал на видео ТОП-5 своих ценнейших моделей

На официальном YouTube-канале компании Mercedes-Benz появилась видеозапись, в которой показаны лучшие модели, выпущенные немецким брендом за всю его историю.

Пятое место занял родстер 540K, дебютировавший в далёком 1936 году на автовыставке в Париже. Данный спорткар примечателен более легкой платформой и 5,4-литровым рядным двигателем с восемью цилиндрами, установленным более высоко по сравнению с 500K.

Четвёртым в рейтинге оказался роскошный Mercedes-Maybach G650 Landaulet. Под капотом внедорожника нашёл место 630-сильный битурбированный V12. Стоимость одного такого автомобиля начиналась от 630 000 евро, однако последний экземпляр продали на аукционе в два раза дороже.

На третьей позиции расположился лимузин Mercedes-Benz 600 (W100), производство которого велось с 1963 по 1981 год. На данной модели передвигались многие знаменитости 60-80-х годов, а сегодня такое авто желает заполучить каждый коллекционер.

«Серебро» заполучила самая дорогая открытая машина в истории марки – Mercedes-Maybach S650 Cabriolet. В Европе ценник на автомобиль стартовал от 300 000 евро. На первой строчке оказался некогда быстрейший серийный автомобиль Mercedes-Benz 300 SLR, созданный только в двух экземплярах. Модель получила 310-сильный мотор от формульного болида и развивала максимум 290 км/ч.