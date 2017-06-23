Skoda Octavia оснастят цифровой приборной панелью

Компания Skoda начнёт продавать модель Octavia, доступную в кузовах лифтбэк и универсал, с полностью цифровой приборной панелью. Данную опцию автомобиль позаимствует у кроссовера Karoq.

На официальном чешском портале бренда в онлайн-конфигураторе появилась возможность «оснащать» Skoda Octavia цифровой панелью приборов, причём на ней данные могут отображаться в четырёх вариантах. Классический вид представляет собой тахометр и спидометр круглой формы, между которыми можно изменять расстояние.

В современном варианте на центральной части экрана будет высвечиваться навигационная карта, тогда как другая информация может располагаться в верхней части дисплея или по бокам. Расширенный режим предусматривает только один информационный блок на дисплее, однако по умолчанию будут выводиться два таких блока.

Новая приборная панель будет предлагаться в качестве опции за 351 евро (24 947 рублей). Ожидается, что Skoda Octavia с новой опцией покажут публике уже в начале следующего месяца в рамках автосалоне в Женеве. На данном мероприятии чешская компания также намерена презентовать рестайлинговый вариант Skoda Fabia.