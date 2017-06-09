CarPrice запустил онлайн-автомаркет для массового рынка

Сервис CarPrice с понедельника, 12 февраля, запустил автомаркет по продаже подержанных машин в режиме онлайн. Теперь покупку совершить могут не только автосалоны, но и обычные пользователи.

Все автомобили, продаваемые через CarPrice Market, проходят детальную проверку по 500 параметрам. К каждому из предлагаемых авто прилагается детальное описание и большое количество снимков с разных ракурсов. При этом автовладелец не может сам разместить объявление о продаже, поскольку сначала машина должна пройти диагностику на одной из точек CarPrice.

«В случае интереса со стороны покупателя наши сотрудники свяжутся с владельцем авто и организуют встречу», – заявил генеральный директор компании Денис Долматов.

К настоящему времени для покупки через сервис доступно более 200 000 автомобилей с пробегом. При этом список предлагаемых транспортных средств будет пополняться. В онлайн-автомаркете машины продаются в формате аукциона, в ходе которого юридические или физические лица в режиме реального времени делают ставки. Средства от продажи авто хозяин может забрать в офисе CarPrice. При этом сервис получает от 2 до 5% комиссии от каждой сделки.