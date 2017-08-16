Mercedes-Benz откажется от участия в Детройтском автосалоне

По данным инсайдеров, немецкий премиальный бренд Mercedes-Benz в 2019 году может не привезти свои новинки на автосалон в Детройт. Вместо этого компания уделит больше внимания технологическим выставкам и собственным мероприятиям.

Американское автомобильное издания Automotive News со ссылкой на топ-менеджера Mercedes-Benz, пожелавшего остаться неназванным, сообщает, что немецкий бренд может отказаться от участия в международном автосалоне в Детройте в 2019 году. Наряду с этим инсайдер не исключает, что Mercedes-Benz может вернуться в Детройт в 2020 году.

Отмечается, что немецкая компания уверена, что раньше посетители мировых мотор-шоу посещали автосалоны для того, чтобы сравнить цены на мировые новинки. Сейчас в эпоху развитого интернет-маркетинга это становится всё больше неактуальным.

Ожидается, что Mercedes-Benz сконцентрируется на участии в мировых технологических шоу, среди которых стоит отметить выставку потребительской электроники CES, которая проходит в Лас-Вегасе ежегодно. Кроме того, разработчики сделают более приоритетными собственные мероприятия с демонстрацией новинок.

На данный момент представители Mercedes-Benz и организаторы международного автосалона в Детройте никак не комментируют появившиеся данные.