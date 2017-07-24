Ford Mustang 1968 года пополнил коллекцию Speed Champions от Lego

Компания Lego в рамках сотрудничества с автопроизводителем Ford создала модель купе Mustang образца 1968 года. Миниатюрный гоночный автомобиль вошёл в линейку под названием Speed Champions.

Новый комплект включает в себя 183 детали, при этом, помимо винтажной машины, покупатель получает фигурку водителя, одетого в классический гоночный костюм, и графические наклейки. Кроме того, в наборе имеется шкала времени, позволяющая узнать за сколько автомобиль способен проехать ту или иную дистанцию. При наличии других моделей из коллекции такая шкала поможет узнать, какая из машин быстрее.

Любопытно, что Ford Mustang Lego 1968 года получил съёмное лобовое стекло. Отмечается, что миниатюрная модель разрабатывалась в тесном сотрудничестве с американской компанией Ford. Стоимость новинки составляет 15 долларов.

Ранее Lego уже выпускал некоторые автомобили данной марки, например, пикап F-150 Raptor и актуальное поколение купе Mustang, которые были включены в серию Speed Masters. Что касается линейки Speed Champions, в неё вошли последний Ford GT и GT40, а также McLaren 720S, Chevrolet Corvette Z06 и Bugatti Chiron.