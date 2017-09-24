Рестайлинговый пикап JMC Yuhu получил расширенный список опций

Руководство компании JMC собирается запустить продажи новых модификаций пикапа Yuhu с расширенным перечнем оснащения уже в середине февраля 2018 года. Стоит отметить, что рестайлинговый автомобиль добрался до дилерских центров в октябре минувшего года.

Пережив обновление, JMC Yuhu 2018 модельного года стал выглядеть более агрессивно и брутально, а также обзавёлся новым турбодвигателем от Ford. Вскоре рамный пикап станет доступен в восьми комплекциях, ценники которых варьируются от 132 900 до 160 400 юаней (1 227 000-1 480 000 рублей).

Автомобиль получил следующие габариты: 5375х1905х1835 мм при расстоянии между осями колёс в 3 085 мм. Силовая гамма JMC Yuhu включает 205-сильный бензиновый турбодвигатель EcoBoost GTDI объёмом 2,0 литра и дизельный мотор, выдающий при объёме в 2,4 литра 140 лошадиных сил. В обоих случаях покупателям предложат выбор между 6-диапазонной механической или автоматической трансмиссией, тип привода – задний или полный.

Новый JMC Yuhu 2018 года обзавёлся системами стабилизации, помощи на спуске и подъёме, доступа в салон без ключа, кнопкой запуска двигателя, климат-контролем, парковочным ассистентом и мультимедийным комплексом с камерой заднего вида и возможностью подключения смартфона.