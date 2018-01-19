Кроссовер от компании «УАЗ» дебютирует в 2022 году

Ульяновский автомобильный завод готовится выпустить первый городской кроссовер, который смог бы составить конкуренцию KIA Sportage и Nissan Qashqai. Ожидается, что новинка дебютирует в России не ранее 2022 года, а под капотом расположится 2,5-литровый бензиновый мотор.

Вадим Швецов, руководитель группы компаний Sollers, во время общения с журналистами в рамках мероприятия, повещённого выходу новых версий УАЗ «Профи», рассказал о будущих планах бренда. Отмечается, что компания «УАЗ» не отказалась от выпуска первого в своей истории городского кроссовера.

Отмечается, что на данном этапе проект по созданию среднеразмерного компактного SUV с несущим кузовом носит заводское название УАЗ-3170. Модель, по словам господина Швецова, сможет удивить российских клиентов стильным дизайном, умеренной ценой, а также большим уровнем практичности и функциональности.

По данным источников, близких к разработке УАЗ-3170, новый городской кроссовер получит под капот 2,5-литровый бензиновый мотор, мощность которого составит от 150 до 170 лошадиных сил. Внешность нового российского SUV разрабатывается совместно с дизайнерами американского бренда Ford, который является давним партнером компании Sollers,