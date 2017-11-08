Hyundai опубликовал видеотизер с новым поколением Santa Fe

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai разместил на официальном YouTube-канале тизерное видео, раскрывающее некоторые детали экстерьера нового Santa Fe. Отметим, что модель стоимостью от 28 150 000 вон (1 500 000 рублей) уже доступна для заказа у себя на родине.

На опубликованном ролике можно рассмотреть узкие головные фары, сдвоенные патрубки выхлопной системы, встроенные в задний бампер и шестиугольную решётку радиатора. Напомним, что презентация Hyundai Santa Fe четвёртой генерации пройдёт в Южной Корее уже 21 февраля. Версию для европейского и российского рынков покажут публике в марте в рамках Женевского автосалона.

Новинку оснастили 240-сильным бензиновым турбомотором объёмом 2,0 литра. Помимо этого, покупателям предложат дизельную модификацию с 2,0- и 2,2-литровым двигателями, генерирующими 186 и 202 лошадиные силы. В роли трансмиссии выступает 8-скоростная АКПП, тип привода – полный HTRAC.

В арсенале нового Hyundai Santa Fe имеются адаптивные фары головного света, системы мониторинга бокового трафика для безопасной высадки пассажиров, стабилизации, контроля рядности движения, предотвращения столкновений с функцией распознавания пешеходов и многое другое.