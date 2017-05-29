Lifan обновит «убийцу» Toyota Camry

Китайский автоконцерн Lifan разработал обновление для Lifan 820, который в России предлагают под именем Lifan Murman. Модель составит главную конкуренцию Toyota Camry бизнес-класса в кузове седан.

Габариты Lifan Murman такие же, как и у флагманского Camry: длина – 4 865 мм, ширина – 1 835 мм, высота – 1 480 мм, расстояние между осями – 2 775 мм. Вначале обновление появится на авторынке Китая, а позднее обновленную версию начнут продавать в России. Lifan 820 получил ряд доработок экстерьера, новую силовую установку, а также расширенный список опций.

Новый Murman оснастят турбодвигателем LF477ZLQ объемом 1,5 литра производительностью 141 «лошадь». В качестве трансмиссии будет предложена «механика» на пять скоростей и вариатор на восемь. Кроме того, в списке оснащения обновленного Lifan 820 появился комплекс мультимедиа с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay. Производитель также оптимизировал расположение кнопок управления различными системами.