Серийный BMW X7 дебютирует на автосалоне в Лос-Анджелесе

Баварский премиальный бренд BMW планирует представить серийную версию нового внедорожника BMW X7 в рамках автосалона в Лос-Анджелесе, который откроется в ноябре 2018 года. Ожидается, что модель получит под капот турбированный бензиновый мотор, а гибридная версия присоединится к линейке позже.

Согласно данным британского автомобильного издания Autocar, новый флагманский внедорожник BMW X7 в серийной версии будет показан на автосалоне в Лос-Анджелесе в ноябре 2018 года. Модель базируется на концепте BMW X7 iPerformance, который был продемонстрирован публике в сентябре минувшего года на мотор-шоу во Франкфурте.

Стоит напомнить, что концептуальный внедорожник оснащался гибридным мотором, в то время как серийная версия BMW X7 получит под капот бензиновый турбированный двигатель. Ожидается, что «зелёная» версия внедорожника присоединится к семейству несколько позже.

Ян Робертсон, глава отдела маркетинга и продаж компании BMW, отметил, что дизайн нового BMW X7 прежде всего ориентирован на вкусы клиентов из Соединенных Штатов и Китая, где новинка составит конкуренцию Mercedes-Benz GLS и Range Rover. Ранее сообщалось, что производственная линия американского завода BMW в городе Спартанберг уже полностью готова к сборке BMW X7.