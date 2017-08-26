В интернете раскрыли дизайн интерьер нового KIA Cee'd

Американское профильное издание Carscoops выложило в сеть шпионские фотоснимки интерьера нового южнокорейского хэтчбэка KIA Cee’d. Ожидается, что дебют новинки должен состояться 8 марта 2018 года в рамках Женевского автосалона.

При просмотре обнародованных изображений становится ясно, что новый хэтчбэк снабдят пересмотренным рулем, абсолютно иной передней панелью и отделкой салона высококачественными материалами Помимо того в списке обновлений нужно отметить новую аппаратную панель с двумя аналоговыми циферблатами и небольшим электронным экраном в центре. Еще в перечне оснащения стоит выделить переработанный рычаг КПП и тачскрин мультимедийной установки.

Согласно инсайдерской информации, под капот новинка получит 3-цилиндровый бензиновый агрегат объемом 1,0 литр с отдачей 120 лошадиных сил. Кроме него предусмотрен 140-сильный 1,4-литровый 4-цилиндровый мотор. В дизельной линейке отмечают 110- и 136-сильные двигатели. Все установки работают в паре с 6-скоростной МКПП и 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением.