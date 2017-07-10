Эксперты назвали наиболее известные автомобили представительского класса

Журналисты профильного издания Focus2Move разработали ТОП-10 наиболее популярных автомобилей, относящихся к представительскому сегменту. Объем продаж автомобилей бизнес-сегмента в 2017 году достигли 3 070 000 авто (+7,6%).

На мировом автомобильном рынке данный сегмент имеют долю в 3,8%. Первенство завоевал немецкий Mercedes-Benz E-Class, проданный в количестве 385 350 штук, что на 36% больше годичной давности. Второе место досталось BMW 5 Series, уровень реализации которого составил 337 427 машин (+6,2%). В лидирующей тройке оказался Audi A6, который разошелся тиражом в 255 443 авто (-6,4%).

ТОП-5 наиболее продаваемых моделей бизнес-класса попали Skoda Superb (141 107 ед, -2%) и Hyundai Grenauder (132 162, 92,1%). Первая десятка представлена такими моделями, как попали Chevrolet Impala (87 816 ед, -25,5%), Ford Taurus (80 231 шт, -14,7%), Nissan Maxima (75 985 ед, +3,7%), Toyota Crown (64 459 шт, -8%) и Tesla Model S (60 712 ед, 11,7%).