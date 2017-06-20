Renault наращивает экспорт деталей из России

Товарный оборот экспорта российских автомобильных деталей французского автопроизводителя Renault составила 75 000 000 евро, что в 3,3 раза больше результатов 2016 года. Благодаря постоянной работе сотрудников российского филиала Renault над производственной локализацией, на сегодняшний день осуществляется поставки комплектующих из РФ за границу.

В настоящее время из РФ ввозятся больше 185 названий компонентов на авторынки Евразии (61%), Латинской Америки (25%), Европы (6%), Африки, Ближнего Востока и Африки. Об этом сообщают представители Renault.

В минувшем году российское представительство Renault ввезла больше 20 000 кузовов российской сборки для Renault Logan на завод марки в Алжире. С сентября 2017 года мощность тольяттинского автозавода повысилась до 120 штук кузовов ежедневно. Это повлияло на увеличение уровня экспорта кузовов в 2017 года, который превысил отметку в 14 000 экземпляров.