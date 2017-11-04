За год средний ценник на машины в РФ увеличились на 2%

В соответствии с информацией, полученной от специалистов аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2017 году средние цены на новые «легковушки» поднялись на 2% и составили 1 330 000 рублей. За иномарки в минувшем году автомобилисты выкладывали 1 550 000 рублей, а за российские машины 583 000 рублей.

Самое большое подорожание произошло у известных китайских брендов Geely (+32%) и Chery (+25,5%). Еще 7 брендов поднял цены на 10-20%, в числе которых фигурируют Volkswagen, KIA и Hyundai. Интересен тот факт, что аналитики зафиксировали и снижение стоимости на ряд автомобильных марок, представленных в РФ.

Снижение затронуло «УАЗ» (-0,2%), Mercedes-Benz (-1,1%), Toyota (-2,4%), Land Rover (-3,3%) и японский бренд Infiniti (-9%). Причинами такого сокращения цен эксперты называют перемены, произошедшие в структуре продаже.