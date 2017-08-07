Составлен февральский рейтинг наиболее бюджетных иномарок в РФ

Аналитики одного из российских порталов в ходе анализа разработали рейтинг наиболее бюджетных иномарок в России. ТОП составлен за февраль 2018 года.

Рейтинг возглавил узбекский компактный хэтчбэк Ravon R2, на который российским гражданам придется раскошелиться от 439 000 рублей. Машину оснастили 1,25-литровым двигателем с производительностью 85 л.с. Он приводится в действие посредством автоматической КПП. Второе место досталось японскому седану Datsun on-DO. Он стоит от 444 000 рублей. ТОП-3 закрывает еще один «узбек» Ravon Nexia, за который россияне отвалят от 449 000 рублей.

Четвертую строчку перечня получил поднебесный седан Brilliance H230, за который нужно отдать 459 900 рублей. В первой пятерке оказался еще один китайский автомобиль FAW Oley, который доступен отечественным автомобилистам по цене в 491 000 рублей.