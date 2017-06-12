Эксперты разработали рейтинг немецких классических седанов

Эксперты, специализирующиеся по автопрому, назвали люксовые немецкие автомобили стоимостью до 250 000 рублей, который до сих пор востребованы на авторынке. Об этом пишут в прессе.

В соответствии с данными, предоставленными российским изданием «ВладТайм», лидером рейтинга выступает премиальный седан Mercedes-Benz W124, выпуск которого датирован периодом 1992-1995 годами. Он назван надежной машиной и за небольшие деньги можно отыскать авто, имеющее хорошее состояние. Но это транспортное средство лучше покупать с агрегатами M111 и M104. На второй строчке фигурирует баварский BMW 5 E34, выпускаемый с 1994 по 1997 годы. При его выборе стоит обратить внимание на его моторную линейку, так как она славилась своим многообразием, но не все они одинаково надежны.

ТОП-3 закрывает Audi A6. Эта модель славится своим 6-цилиндровым ДВС объемом 2,6 и 2,8 литра.