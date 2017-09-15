В Украине из УАЗ-31514 создали Mercedes-Benz G-Class

Согласно информации, опубликованной украинской прессой, житель Кировоградской области Украины трансформировал российский внедорожник УАЗ-31514 в Mercedes-Benz G-Class. Умелец изменил конструкцию стоек и задних дверей, благодаря чему тюнингованное авто получило привлекательную внешность.

На страницах украинского специализированного портала «Автоцентр» появились фотографии переработанного отечественного внедорожника УАЗ-31514, сделанного под Mercedes-Benz G-Class. При просмотре попавших в интернет фото становится ясно, что для разработки Гелендвагена украинский энтузиаст применял другой обвес. В процессе тюнинга авто снабдили передними и задними бамперами, взятыми от культового немецкого внедорожника, и обновленной решеткой радиатора.

Большей привлекательности и подобия под Mercedes-Benz G-Class тюнингованному УАЗ придают пересмотренная конструкция задних дверей и стоек. Энтузиаст провел модернизацию капота, фар и внедрил в новую машину внедорожный спойлер.