Volkswagen обменял 150 000 старых машин на новые

Глава маркетингового подразделения немецкого автомобилестроительного концерна Volkswagen Фред Капплер соообщил, что автопроизводитель произвел 150 000 старых дизельных авто на новые, задействовав особые бонусы. Указанную программу продлили до 31 марта текущего года.

Топ-менеджер отметил, что в Германии обменять старые машины на новые изъявило больше автолюбителей, чем предполагалось. Эта программа начала работать из-за ряда разразившихся громких скандалов, в центре которых оказался Volkswagen. В 2015 году авто концерна получили ПО, занижающие действительные индексы отработанных газов. Из-за этого казалось, что авто работают согласно принятым властями нормативам.

Из-за этого в столице ФРГ был созван дизельный саммит, на котором присутствовал автопроизводители и чиновники. Результатом заседания стало решение выплаты премий гражданам при обмене старого авто на новое. В этой специальной схеме декларировало свое участие германское государство, которое поставило перед собой цель постепенно избавиться от устаревших дизельных установок.