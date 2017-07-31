Эксперты назвали кроссоверы, которые нельзя покупать на вторичном рынке

Обозреватели российского специализированного портала «За рулем» сообщают, что объем продаж на отечественном авторынке с каждым годом растет, также наблюдается и увеличение популярности машин из SUV-сегмента. Таким образом, эксперты создали рейтинг автомобилей с пробегом стоимостью 1 000 000 - 2 000 000 рублей, которые очень тяжело перепродать на вторичном рынке.

Перечень возглавил Volvo XC90. Шведский кроссовер имеет более высокую цену, потому рекомендуется купить баварский автомобиль BMW X5. Второе поколение BMW X5, получившее в моторный отсек агрегат объемом 4,4 или 4,8 литра, тоже числится в антирейтинге, так как кроссовер достаточно дорог в обслуживании. Такая же проблема наблюдается у BMW X6 первой генерации и BMW X3 второго поколения с 3-литровой установкой.

Плохие продажи на рынке подержанных авто зафиксированы у Audi Q7 с 4,2-литровым агрегатом и гибридных версий Lexus RX 450h и Lexus RX400h. Также наблюдаются невысокие продажи у переднеприводного MINI Countryman, третьей генерации Chevrolet Tahoe, KIA Mohave, Nissan Pathfinder и Nissan Patrol.