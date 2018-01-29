В Чикаго привезут гоночный хэтчбек Hyundai i30 N TCR Race Car

На мотор-шоу в Чикаго (США) представят гоночную версию Hyundai i30 N TCR. После презентации авто направят в техасский Остин, где оно примет участие в марафонах Pirelli World Challenge TCR.

Согласно информации, распространенной обозревателями специализированных порталов, гоночный автомобиль стал шире, получил передний рассекатель и дополнительные отверстия вентиляции. Hyundai i30 N TCR также получил иной задний бампер, 18-дюймовые колесные диски и внушительное крыло. В салоне новинки нету лишних для автомобильного спорта элементов, но появились особые сиденья с 6-точечными ремнями, стальной корпус, подрезанный руль и комплекс Lifeline, обеспечивающий тушение возгорания.

В моторном отсеке нового Hyundai i30 N TCR расположился 2-литровый турбодвигатель с производительностью 350 «лошадок». Он работает в тандеме с 6-диапазонной секвентальной коробкой передач и эффективной тормозной системой.