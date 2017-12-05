Рассекречен электрический хэтчбэк Volkswagen I.D.

Недавно зарубежные средства массовой информации сообщили о некоторых подробностях немецкого полностью электрического хэтчбэка Volkswagen I.D. Начало массового производства авто запланировано на ноябрь будущего года, а сборка будет осуществляться на предприятии в саксонском Цвиккау (Германия).

Согласно сведениям, распространенным журналистами новостных агентств, первые поставки Volkswagen I.D. ожидаются в 2020 году. 5-дверный электрохэтчбэк с пятью посадочными местами выступит первым автомобилем из электрического модельного ряда Volkswagen I.D. Все электрокары построят на шасси MEB, специально разработанном для экологичных машин Volkswagen.

Немецкий электрический хэтчбэк Volkswagen I.D. оснастят аккумулятором, обеспечивающим запас хода в 600 км. До 80% батарея заряжается за 30 минут, а на задней оси разместился 167-сильный электромотор. До первых 100 км/ч электрокар разгоняется за 8,0 секунд. Ежегодно Volkswagen планирует выпускать до 100 000 электрохэтчбэков.