LADA Vesta отправилась на тесты TCR в Валенсию

Согласно сведениям, полученным от СМИ, больше 11 автопроизводителей поедут на сравнительные испытания гоночных авто серии TCR, которые пройдут на трассе имени Риккардо Тормо в Валенсии. Сообщается, что в числе участников гонки выступит и российский седан LADA Vesta.

По словам обозревателей европейских новостных порталов, тестовые марафоны машин TCR в Валенсии пройдут с 12 по 14 февраля нынешнего года. В испытаниях будут участвовать 11 авто KIA, Alfa Romeo, Audi, Honda, Opel, Vauxhall, Renault, SEAT, Volkswagen, Hyundai и LADA.

Интересно, что испытывать все авто придется британскому пилоту Даниэлю Ллойду, который намерен применить новый технический регламент TCR. Подчеркивается, что опыт гонщика поможет отрегулировать баланс сил в грядущем сезоне TCR. Ллойд очень ожидает тесты.

По их результатам гонщик разработает систему баланса всех гоночных категорий, в том числе и Кубка WTCR. Впервые в сезоне выступят транспортные средства от таких машиностроителей как Honda, Volkswagen и Alfa Romeo.