Volkswagen Polo стал самым популярным европейским авто в России

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» выяснили, что в 2017 году на российском автомобильном рынке было реализовано 403 200 новых автомобилей европейских брендов, что на 11,7% больше, чем по итогам 2016 года. Отмечается, что на долю таких моделей пришлось порядка 25% от всего рынка России.

Самым популярным европейским автомобилем на автомобильном рынке России в 2017 году стал Volkswagen Polo в кузове седан, который реализовался 48 595 раз, увеличив спрос на 1,9%. Второе место досталось французскому кроссоверу Renault Duster, владельцами которого стали 43 828 россиян (-0,5%), а третья строчка достается кроссоверу Renault Kaptur с показателем в 30 966 автомобилей (+220%).

В «пятерку» лидеров смогли попасть такие автомобили как Renault Logan и Renault Sandero с показателем в 30 640 (+3,6%) и 30 210 (+5,8%) единиц.

Замыкают ТОП-10 самых популярных в России европейских автомобилей в 2017 году такие модели как Skoda Rapid (29 445 ед., +13,6%), Volkswagen Tiguan (27 666 ед., +260%), Skoda Octavia (22 648 ед., +4,1%), BMW X5 (6 720 ед., +29,2%) и кроссовер Mercedes-Benz GLC (6 650 ед., +26,8%).