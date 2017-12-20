Ответ Илону Маску: Российская LADA 4X4 полетела в космос первой

Недавно в космос запустили тяжелую ракету Falcon Heavy, созданную инженерами SpaceX, с электрокаром Tesla Roadster на борту. Наряду с этим российская пресса напомнила, что внедорожник «Нива» стал первым авто, прилетевшим в космос.

Речь идет о шутливом видеоролике, который немецкие студенты разработали в 2010 году. На нем «Роскосмос» выводит на орбиту машину с наименованием «Нива Роскосмос Edition». В настоящее время LADA 4X4 без внедрения космических доработок стоит в РФ от 516 000 рублей. Невзирая на устаревшее оформление, авто довольно востребовано из-за надежности и хороших вседорожных параметров.

7 февраля 2018 года в космос полетела тяжелая ракета Falcon Heavy, в грузовое отделение которой поместили электрический родстер от Tesla. За рулем авто разместился манекен Starman в скафандре от SpaceX.

В интернет-сообществе не смогли не заметить такое важное событие и начали выкладывать фотографии с манекеном за рулем, сопровождаемые интересными надписями. Нужно сказать, что электромобиль стал официальным космическим спутником, а ракета в обозримом будущем позволит доставить на Красную планету несколько колонистов и грузы массой 64 тонны.