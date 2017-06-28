В Тунисе развязалась рекламная война между брендами Audi и BMW

Рекламная борьба между немецкими люксовыми брендами Audi и BMW началась в столице африканского государства Тунис. Дилерский центр баварской марки разместил билборд напротив автосалона с моделями немецкого автоконцерна Volkswagen.

В соответствии с данными, полученными от обозревателей местного издания Tuniscope, на рынке Туниса идет война за клиентов. Напротив мультибрендового автоцентра Ennaki Automobiles, который специализируется на продажах машин Audi, Porsche, SEAT, Skoda и Volkswagen, по заказу дилера BMW Jemaa Motors был установлен интересный билборд. На черном плакате написали такие слова: «Никогда не поздно передумать» и изображены горящие фары авто от BMW.

Маркетинговый отдел дилера Audi недолго думая разместил рядом иной билборд, гласящий: «Мы никогда не изменяем бренду, который выигрывает». Над словами можно заметить символ бренда - характерные кольца, обрамленные латинскими буквами L, образовавшие слово LOOOL, что с интернет-сленга расшифровывается как громкий смех. Отмечается, что «ответка» от BMW последует скоро.