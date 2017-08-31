Лимузин ГАЗ-12 ЗИМ с двигателем от Nissan оценили в 343 000 долларов

Некоторые советские автомобили имеют высокий ценник, а вот машины с тюнингом стоят еще дороже. Среди них стоит выделить ГАЗ-12 ЗИМ с оригинальным кузовом и мотором от Nissan VQ-30, за него хотят выручить 343 000 долларов.

В соответствии с информацией, распространенной обозревателями специализированных порталов, под капотом лимузина ГАЗ-12 ЗИМ разместился 3-литровый двигатель Nissan VQ-30, работающий в паре с АКПП от Nissan. Задний мост инженеры позаимствовали от Chevrolet Camaro.

Как сообщает продавец тюнингованного лимузина, внедрение дополнений в ГАЗ-12 ЗИМ длилось в течение 5 лет. Для доработки использовались исключительно качественные компоненты.

Технические изменения в авто получили Свидетельство о безопасности транспортных средств, также был внесен ряд изменений в ПТС. Переработанный ГАЗ-12 ЗИМ выставлен на продажу в российском Новосибирске.