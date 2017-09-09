Toyota RAV4 обошел кроссовер Honda CR-V по объему мировых продаж

Сотрудники специализированного портала Focus2move разработали рейтинг наиболее популярных кроссоверов. В соответствии с обнародованным перечнем, японский Toyota RAV4 обошел по продажам предыдущего лидера Honda CR-V по уровню мировой реализации.

Toyota RAV4 разошелся на мировом авторынке тиражом в 800 600 экземпляров, что на 10,1% выше показателей прошлого года. Этот результат позволил ему стать наиболее востребованным авто в сегменте SUV. Второе место досталось Honda CR-V (757 417 единиц, +0,8%). ТОП-3 закрывает немецкий Volkswagen Tiguan (718 773 ед., +37,5%).

В ТОП-5 самых востребованных кроссоверов попали корейский Hyundai Tucson (619 622 шт.) и китайский Haval H6 (506 853 штук). В первой десятке наиболее популярных кроссоверов числятся Nissan Qashqai (498 259 ед.), Nissan Rogue (449 259 шт.), Nissan X-Trail (430 325 ед.), KIA Sportage (425 178 шт.) и Mazda (410 468 машин).