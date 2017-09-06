В Renault рассказали о продажах «убийцы» LADA Largus на рынке РФ

Как сообщают обозреватели специализированных порталов, на рынок российский Renault Dokker вышел в декабре 2017 года, но сбор предзаказов стартовал еще в ноябре 2018 года. Накануне в СМИ появилась информация о январских продажах Renault Dokker в РФ и названа наиболее востребованная версия коммерческого авто.

Согласно данным, распространенными профильными изданиями, в России в прошлом месяце нынешнего года местные дилеры Renault сбыли 153 штуки Renault Dokker. В их числе 136 единиц пассажирской версии Renault Dokker и 17 фургонов Renault Dokker.

Следует напомнить, что пассажирская модификация «убийцы» LADA Largus доступна за 819 000 рублей. Renault Dokker в кузове фургон предлагается от 814 000 рублей. Отмечается, что хитом марки по-прежнему остается кроссовер Renault Duster, реализованный в январе в количестве 2 510 авто, что на 3% выше показателей годичной давности.