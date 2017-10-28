«Жигули» обогнали Mercedes-Benz E-класса на ледяном треке

Умельцы из Новосибирска оснастили ВАЗ-2102 10 000 саморезов в рамках проекта «Гараж 54» в соцсети YouTube. После чего «Жигули» соревновались на ледяном треке с Mercedes-Benz E-класса W124.

Ведущий канала «Гараж 54» сообщил, что рассчитал площадь покрышки и выяснил, что на одно колесо потребуется порядка 2 800 саморезов. Чтобы все четыре резины оснастить 10 000 саморезов, понадобилась помощь. Мужчина сообщил, что зрители давно присылают сообщения с просьбой создать нечто подобное и вывести на лед. Чтобы саморезы случайно не проткнули камеру во время заезда, мужчина предварительно обклеил покрышки строительным скотчем.

Проект «Гараж 54» также столкнулся с проблемой при поиске ледового покрытия. Однако все равно удалось испытать «Жигули» на ледовом треке Ice Ring, который находится в Новосибирске на озере Грез. ВАЗ-2102 конечно же победил Mercedes-Benz E-класса W124. В то время как немецкое авто попыталось тронуться с места, «Жигули» стремительно ушли вперед. После заезда на колесах не хватило лишь пары саморезов. Ведущий проекта «Гараж 54» отметил идеальное сцепление с поверхностью и был приятно удивлен на старте.