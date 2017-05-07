В Женеве представят 550-сильную возрожденную Lancia Stratos

Компании New Stratos Gbr и Maniffatura Automobili Torino (MAT) решили возобновить проект возрождения Lancia Stratos. Во время автошоу в Женеве состоится дебют 550-сильного раллийного купе Lancia Stratos от МАТ.

В паре с 550-сильным двигателем будет работать АКПП. Кроме того, Maniffatura Automobili Torino сообщили, что созданная платформа позволит представить и гоночную версию GT, и внедорожную Safari, и даже версию суперкара для городских дорог. Компания соберет только 25 экземпляров возрожденного раллийного Lancia Stratos.

Возрождённый Lancia Stratos получит кузов из карбона, особый каркас безопасности, а также два места, где можно будет хранить гоночные шлемы. Об остальных особенностях раллийного кара сообщат во время презентации. Клиенты смогут приобрести возрожденный 550-сильный раллийный Lancia Stratos всего за 835 тысяч долларов.