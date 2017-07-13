Новый Volkswagen Touareg дебютирует 23 марта в Пекине

Немецкий автопроизводитель Volkswagen представит новый Touareg в рамках автосалона в Пекине 23 марта. Компания поделилась первым изображением новинки, которую изначально планировали показать в апреле.

Volkswagen опубликовал единственный тизер обновленного Touareg и отказался как-либо комментировать новинку. Однако компания сообщила, что 23 марта в Пекине состоится дебют автомобиля. Согласно представленному эскизу, Volkswagen Touareg получил внешний вид концептуального авто Volkswagen T-Prime GTE.

Новое поколение Volkswagen Touareg построено на базе MLB Evo. Производитель сохранит звание флагмана, что обеспечит широкий список оснащения. Уже в базе авто получит пневматическую подвеску, а также заднюю подруливающую ось. Также новинка получит инновационную развлекательную систему Innovation Cockpit с постоянным доступом в интернет.

Стоит напомнить, что концепт-кар впервые представили в 2016 году во время автосалона в Пекине. Спустя восемь лет Volkswagen решил обновить седан Touareg. Актуальное поколение авто на рынке с 2010 года. Ожидается, что первые модели нового поколения будут доступны в России уже летом текущего года.