Представлена «Копейка» с роскошным тюнингом

Некоторые автолюбители готовы тратить невероятные деньги, чтобы заполучить в свою коллекцию редкий или раритетный автомобиль. Вместе с тем находятся умельцы, способные превратить старую машину в роскошную, что можно увидеть на примере ВАЗ-2101, сошедшем с конвейера в 1975 году.

В гаражах коллекционеров могут находится экземпляры, стоимость которых достигает миллионов долларов. Вместе с тем не обязательно тратить подобные суммы, чтобы заполучить авто, которому мог бы позавидовать арабский шейх.

Умелец, владеющий автомобилем ВАЗ-2101 1975 года, решил подвергнуть его серьезному тюнингу. Прежде всего автомобиль получил впечатляющий интерьер, в котором центральная консоль, кресла, руль обшиты качественной светлой кожей. Из этого материала выполнены даже напольные коврики. Отмечается, что отделка салона была выполнена на заказ.

По словам владельца «Копейки», некоторые детали были позаимствованы от других моделей. В частности, передние сидения машина получила от немецкого Volkswagen Passat, а задний диван – от BMW 3-Series.

Вместе с тем советская модель сохранила оригинальные хромированные бампера, а вот оптика, хотя и «родная», но подверглась реставрации. Кузов раритетного автомобиля покрывает новая эмаль. Помимо этого, ВАЗ-2101 оснастили алюминиевыми колёсными дисками.