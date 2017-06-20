Мантуров рассказал об испытаниях лимузина проекта «Кортеж»

Денис Матуров, глава Минпромторга, сообщил, что президентский лимузин «Кортеж» полностью готов к эксплуатации. Модель в течение двух лет проходила все испытания и полностью соответствует требованиям безопасности.

Денис Мантуров уверен, что лимузин полностью безопасен, так как проверки проходили в течение двух лет. Лимузин «Кортеж» станет первой моделью, которую представят обществу. Авто будет перевозить президента во время инаугурации в марте.

Проект «Кортеж» предусматривает разработку НАМИ лимузинов, седанов, минивэнов и внедорожников на одной модульной платформе. В первую очередь авто предоставят первым лицам государства, а позднее машины будут в свободном доступе. В проект было инвестировано 12,4 млрд рублей.

Согласно заявлению Мантурова, особенностью проекта станет его доступность. В сравнении с подобными автомобилями иностранных производителей, модели «Кортежа» окажутся значительно дешевле.