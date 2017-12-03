Индийская DC Design показала 320-сильный спорткар TCA

В рамках проходящей в Нью-Дели автовыставки Auto Expo индийская компания DC Design презентовала среднемоторный спортивный автомобиль TCA, максимальная скорость которого достигает 200 км/ч. Название модели представляет собой аббревиатуру от слов «титан, карбон и алюминий», пишет RushLane.

В основу DC TCA легла доработанная платформа от первого автомобиля бренда – Avanti. Отдельные дизайнерские решения, использовавшиеся в новинке, отсылают к внешности известных суперкаров Ferrari LaFerrari, Pagani Zonda и Acura NSX. Новый спорткар оснастили 3,8-литровым мотором V8, способным развивать 320 лошадиных сил. С двигателем сочетается 6-ступенчатая АКПП.

Новый DC TCA способен ускоряться до первой «сотни» всего за 4,5 секунды. Стоимость автомобиля будет достигать 61 000 долларов (около 3 500 000 рублей). Компания DC Design намерена выпустить свою новинку лимитированным тиражом всего в 299 единиц. Примечательно, что на 60 экземпляров уже поступили заказы.

Напомним, премьера первой модели DC Design состоялась в 2012 году. Под капотом DC Avanti установлен 4-цилиндровый турбомотор семейства EcoBoost от Ford. Отдача двигателя составляет 265 лошадиных сил. Помимо этого, компания выпустила «заряженный» Avanti 310 special edition с 310-сильным агрегатом от Renault Megane RS.