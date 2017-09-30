В Сургуте на продажу выставлен старый Honda NSX за 3 млн рублей

Автолюбитель из Сургута на одном из порталов по размещению бесплатных объявлений сообщил о том, что для покупки доступен спортивный автомобиль Honda NSX первого поколения. Отмечается, что за 27-летнее спортивное купе владелец планирует выручить 2 999 999 рублей.

Согласно данным местных изданий, житель Сургута выставил на продажу спортивное купе Honda NSX первого поколения, которое производилось в Японии в 1991 году. Продавец уверяет, что в своё время такие модели выпускались небольшими тиражами, поэтому сегодня авто имеет высокую историческую ценность и будет интересно коллекционерам.

Раритетный Honda NSX оснащается 3,0-литровым бензиновым атмосферным мотором, который способен генерировать 265 лошадиных сил. Автомобиль имеет правое расположение руля, а на одометре есть отметка о 150 000 километрах пробега.

В комплекте к автомобилю владелец предлагает набор оригинальных документов и руководство пользователя, а также «боевую экипировку» - лёгкий съёмный аэродинамический обвес красного цвета. Примечательно, что купе сохранило оригинальный колер кузова и полностью функциональные выдвижные фары.

Продавец планирует продать редкий Honda NSX за 2 999 999 рублей, но многие пользователи социальных сетей уверены в том, что такая цена явно завышена.